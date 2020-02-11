РИАМО - 11 фев. Правительство РФ вернулось к идее снижения страховых взносов для работодателей, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов. <…> Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30 до 23-25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена», – говорится в материале.

На сегодняшний день российский работодатель платит страховые взносы по ставке 30%. Если зарплата сотрудника превышает 1,29 миллиона рублей в год, то ставка пенсионных взносов с суммы сверх этого порога снижается на 10%. Если зарплата превышает 900 тысяч рублей, то ставка по соцстрахованию уменьшается до нуля.

Эксперты считают, что при ставке в 23% сократится налоговая нагрузка на все отрасли экономики. При этом больше всего от снижения страховых взносов выиграют отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда.

Снижение страховых взносов может обойтись казне в 1,2-1,75 триллиона рублей в зависимости от ставки.