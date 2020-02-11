Московская прокуратура подвела криминальные итоги 2019 года. В прошлом году центр города — любимое место отдыха москвичей — оказался еще и самым криминогенным, а активнее всего там орудовали воры. Подробности о самых опасных округах столицы и портрете типичного московского преступника читайте в материале РИАМО.

Кто совершает преступления

По данным Московской прокуратуры, в минувшем году в столице было предварительно расследовано 40 316 преступлений. Всего же зарегистрировали 142 081 преступление (это на 1 539 больше, чем в предыдущем году, и на 1 947 больше, чем в 2017-м).

При этом 61% расследованных преступлений в 2019 году совершили либо безработные, либо те, кто не имеет постоянного источника дохода. А из тех, кто вступил на кривую дорожку, но все же работает, лидируют лица, далекие от физического труда, — к примеру, охранники, таксисты или кассиры. Одним словом, служащие.

Как следует из прокурорской статистики, большинство преступников в Москве в 2019 году оказались мужчинами: они совершили почти 32 тысячи преступлений (72%) против 9 тысяч (28%) у прекрасного пола. Мужчины чаще всего совершали преступления в Центральном (81%), Восточном (79%) и Юго-Восточном (78%) административных округах Москвы. Женщины-преступницы, в свою очередь, активнее всего орудовали в Северо-Восточном (38%), Северном (32%), а также в Западном и Южном (по 31%) административных округах Москвы.

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Где чаще нарушают закон

Больше всего преступлений (4 812) пришлось на Центральный округ Москвы. Следом идут Северный (4 410) и Южный (4 349) округа Москвы. А самыми безопасными в столице оказались Северо-Западный округ (3 062), Новая Москва (2 218) и Зеленоградский округ (1 083).

Отдельно аналитики надзорного органа выяснили, как обстоит в Москве дело с подростковой преступностью. Как оказалось, чаще всего несовершеннолетние совершают преступления в Южном (71), Северо-Западном (44) и Центральном (55) АО Москвы. В свою очередь, в тройку округов с самой низкой подростковой преступностью вошли Юго-Восточный (25), Новомосковский (22) и Троицкий (18) АО.

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Типичные преступления и правонарушители

Получается, что самый большой риск нарваться на преступника в Москве в минувшем году был в Центральном административном округе Москвы, причем этим преступником, скорее всего, оказался бы мужчина. Больше того: с вероятностью в 52% злоумышленнику было бы от 30 до 49 лет, и в 70% случаев у него не было бы высшего образования.

Что касается самых распространенных преступлений, то в 2019 году в Москве чаще всего совершались кражи (46,2% всех преступлений), мошенничества (20,5%) и преступления, связанные с наркотиками (9%). А самыми редкими оказались преступления на сексуальной почве (0,1%), похищения людей (0,03%) и незаконное лишение свободы (0,006%).

Таким образом, типичный московский преступник 2019 года — это безработный мужчина средних лет без высшего образования, промышляющий воровством в центре столицы.