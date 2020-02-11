РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Биоблок центральных городских очистных сооружений Подольска будет готов для монтажа оборудования в апреле, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«МУП «Водоканал» города Подольска продолжает реконструкцию биоблока центральных городских очистных сооружений. Мощности биоблока будут увеличены со 100 до 150 тысяч кубометров стоков в сутки, что позволит в ближайшем будущем принять стоки из микрорайона Климовск, а затем демонтировать ветхие очистные сооружения вблизи деревни Сергеевка. В настоящее время ведутся монолитные работы, в апреле строительный объект размером 108 на 72 метра будет подготовлен для монтажа оборудования», – говорится в сообщении.

Объектом реконструкции является и блок доочистки. Его главная задача – убрать взвешенные вещества из воды, которая пойдет на ультрафиолетовое обеззараживание. В настоящее время производится монтаж 12-дисковых тканевых фильтров. Это высококлассное оборудование нового поколения, предназначенное для доочистки сточных вод. Изготавливается в Швейцарии и эксклюзивно поставляется в Россию подольской компанией «Медиана-фильтр».

МУП «Водоканал» предстоит проложить две нитки трубопровода общей протяженностью около 12 километров. Старт работ состоялся в ноябре 2019 года на улице Свердлова, 54. Этому предшествовала большая работа по разработке проекта – к ней приступили в начале 2016 года, сразу после объединения микрорайона Климовск и Подольска.

Трасса коллектора уже проложена до улицы Высотной, строители осуществляют методом бестраншейного бурения прокладку трубопровода в деревне Северово. До конца года планируется завершить все этапы работ, чтобы переключить устаревшие климовские очистные сооружения на современные центральные подольские и значительно улучшить качество очистки сточных вод, выпускаемых в реки Пахра, Петрица и Жественка. Общий объем финансирования проекта составляет более 1,4 млрд рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.