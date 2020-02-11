РИАМО - 11 фев. Столичные следователи предъявили обвинение мужчине в причинении смерти по неосторожности в ходе пьяной ссоры в новой Москве, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

В Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1988 года рождения.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», – сказала Иванова.

По данным следствия, в ночь на 10 февраля в квартире дома по Липовой аллее в столице произошла ссора двух знакомых. Конфликт случился во время распития спиртных напитков. На почве личных неприязненных отношений обвиняемый нанес своему знакомому телесные повреждения в область бедра. Пострадавший мужчина умер на месте происшествия.

На сегодняшний день следователи проводят следственные действия, направленные на установление на сбор и закрепление доказательственной базы по данному делу. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.