РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 фев. В подмосковных Люберцах 23 февраля пройдут гонки на квадроциклах, посвященные Дню защитника Отечества, соообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Гонки на квадроциклах, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Люберцах 23 февраля. Прием заявок и регистрация начнутся в 8:00», – говорится в сообщении.

В 9:30 пройдет брифинг и ознакомление участников с трассой. В 10:00 гонки стартуют. Вход свободный. Гонки пройдут на трассе для мотокросса за стадионом «Торпедо» на Октябрьском проспекте.

На гонках состоятся показательные выступления от участников чемпионата России по кроссу на квадроциклах мастера спорта Олега Моргунова и кандидата в мастера спорта Дмитрия Гришина.

Задать вопросы можно по телефону: 8(926)399-27-54.