РИАМО - 11 фев. Специалисты Росконтроля провели исследование разных российских брендов куриного филе, среди которых были «Первая свежесть», «Латифа халяль», «Ржевское подворье», «Каждый день», «Ярославский бройлер» и «Мираторг», эксперты определили самые качественные, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Для увеличения массы некоторые недобросовестные производители накачивают мясо специальными инъекциями», - говорится в материале.

Факты обработки мяса растворами солей пищевых кислот были зафиксированы в образцах марок «Ржевское подворье», «Латифа халяль» и «Каждый день», в мясе бренда «Ржевское подворье» выявили листерии. Эти вещества очень опасны для детей и беременных женщин.

Специалисты рекомендовали к покупке только два бренда - «Ярославский бройлер» и «Мираторг».