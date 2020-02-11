РИАМО – 11 фев. Продажу рецептурных лекарственных средств в России предложили разрешить с 1 июля, соответствующее обращение направила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) к спикеру Государственной думы РФ Вячеславу Володину, пишет во вторник газета «Известия».

Ранее прошло первое чтение законопроекта о дистанционной торговле лекарствами. Предполагается, что ее будут запускать в 2022 году.

«В версии, которая выносится на второе чтение (его дата еще не назначена), фигурирует уже 1 июля 2020 года. То есть уже летом официальные аптеки, имеющие лицензии, должны получить право продавать лекарства в Сети. Также в документе появился новый пункт – о реализации рецептурных препаратов с 1 января 2022 года», – отмечается в материале.

Однако в АКИТ считают, что апробированная система электронных рецептов позволит внедрить онлайн-продажу лекарств уже летом 2020 года. При этом в ассоциации отметили, что в стране уже вводится обязательная индивидуальная маркировка лекарств, которая также позволит контролировать оборот лекарств в интернете.