РИАМО - 11 фев. Во вторник в Москве выпадет до 3 миллиметров осадков, что составит около 7% от месячной нормы, высота снежного покрова при этом сильно не увеличится, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня ожидается от одного до трех миллиметров осадков. Мы достигли примерно половины месячной нормы осадков. С начала месяца выпало 16-18 миллиметров», – сказала Позднякова.

Она добавила, что, несмотря на идущий снег, значительного увеличения снежного покрова ожидать не стоит.

«За счет того, что температура приблизится к нулевой отметке, а в центре даже будет положительной, прирост снега составит 1-2 сантиметра», – добавила Позднякова.

Во вторник в Москве и области днем ожидается до плюс 3 градусов и обильный снегопад. Давление остается пониженным, 730 миллиметров ртутного столба.