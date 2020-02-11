РИАМО - 11 фев. Московских водителей и пешеходов предупредили о снегопаде и ветре, в связи с чем посоветовали быть осторожными, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления Госавтоинспекции.
«На дорогах возможна гололедица и налипание снега. ГИБДД Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными», – говорится в сообщении.
Пешеходам также порекомендовали не спешить и быть осторожными.
Сотрудники ГИБДД предпримут все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам и контролю за состоянием дорожного покрытия.
По данным синоптиков, во вторник в Москве и области днем ожидается до плюс 3 градусов и обильный снегопад.
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