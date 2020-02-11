РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Волонтеры Подольска помогли женщине-инвалиду приобрести новую газовую плиту, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

В Георгиевское сестричество милосердия Подольска обратилась Ирина, которая попросила помочь женщине-инвалиду, проживающей в комнате в коммуналке. Она получает пенсию, однако средств женщине не хватает. На днях газовщики пригрозили отключить инвалиду газ из-за опасной плиты. Ирина попросила волонтеров помочь в приобретении новой.

«После проверки информации от Ирины мы помогли приобрести плиту для женщины-инвалида. В частности, перечислили необходимую сумму на карту и 10 февраля новую плиту уже подключили», – говорится в сообщении. ⠀