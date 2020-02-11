РИАМО - 11 фев. Московское областное управление ФАС России рассмотрело сведения, представленные МДОУ «Детский сад №82», в отношении ООО «Ригдом» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по региону.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по ремонту забора», - говорится в сообщении.

Так как компания «Ригдом» нарушила условия исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке, что подтверждено документами и сведениями.

Фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок, на заседании комиссии УФАС России по Московской области.

Ведомство выслушало доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучило представленные доказательства. Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Ригдом» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.