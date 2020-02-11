РИАМО - 11 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного управление ФАС, вынесенные в отношении ООО «Электронприбор» за нарушение антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление ПАО «Россети», содержащее сведения о признаках нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения заявления управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Электронприбор» и ООО «АбриКом» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

Не согласившись с указанным решением ООО «Электронприбор» обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Электронприбор» в удовлетворении требований и подтвердил законность обоснованность решения Московского областного УФАС.