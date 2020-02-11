РИАМО - 11 фев. 17 нарушителей, переходящих железнодорожные пути в неположенном месте, выявили в ходе рейда на станции Павшино в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье проводится обследование каждого места, где погибают люди на железнодорожных путях. Целью таких рейдов является определение и устранение недостатков инфраструктуры для предотвращения несчастных случаев на железной дороге.

«В ходе рейда были выявлены 17 нарушителей, с которыми проведены профилактические беседы о недопустимости пересечения путей в неустановленных местах. Отметим, что в связи с запуском МЦД участился интервал движения поездов и увеличился подвижной состав на Рижском направлении МЖД», – говорится в сообщении.

С начала года на территории региона на железнодорожных путях погибло свыше 35 человек. На станции Павшино в Красногорске погиб один человек. Инцидент произошел в конце января, человек переходил пути в неположенном месте.

Жители ближайших к станции домов обычно пытаются сэкономить время и перебегают железную дорогу в неположенном месте.

Основными причинами травмирования людей на железнодорожных путях являются нежелание пользоваться оборудованными санкционированными переходами, хождение по путям в неустановленном месте, использование «народных троп» при переходе.

«Минтранс региона призывает пассажиров пользоваться санкционированными переходами через железнодорожные пути и соблюдать правила для собственной безопасности», – заключается в материале.