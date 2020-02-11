РИАМО - 11 фев. В столице выставят на торги шесть земельных участков площадью 0,7 гектара, расположенных в Троицком административном округе в поселении Вороновское и предназначеных для индивидуального жилищного строительства, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Мы рассчитываем на высокий интерес горожан к участкам, предназначенным для индивидуального строительства: благодаря небольшой площади 0,06 – 0,3 гектара и привлекательной цене ежегодно подобные объекты успешно реализуются на торгах», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что участки будут переданы гражданам по итогам аукционов в аренду на 1,5 года, после чего арендаторы смогут выкупить городскую землю либо заключить договор долгосрочной аренды на 49 лет.