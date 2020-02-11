РИАМО - 11 фев. В Орехово-Зуевском городском округе полицейскими пресечена деятельность нелегального игорного клуба, который работал в помещении бывшего ресторана по улице Ленина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Заведение работало законспирировано без вывесок и преимущественно в ночное время. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

По ее словам, при осмотре полицейские обнаружили кассовый аппарат, 35 моноблоков и 230 тысяч рублей, все обнаруженные вещи изъяты в качестве улик. В ходе оперативных мероприятий правоохранители застали в заведении 11 посетителей. Изъятое оборудование, как показало исследование, относится к игровому.

«Полицейским установлено, что проведением азартных игр занималась 35-летняя местная жительница, которая была задержана и доставлена в отдел полиции», – добавила Петрова.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские разыскивают организатора незаконного игорного клуба.