РИАМО - 11 фев. Более 100 работ художника Юрия Анненкова покажут на выставке в Музее русского импрессионизма, которая откроется в столице 13 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На выставке в Музее русского импрессионизма представят более 100 произведений Юрия Анненкова из ведущих музеев и частных собраний России и Франции — двух стран, с которыми связан художник, в 1924 году эмигрировавший из Советской России в Европу», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что посетители увидят одни из самых известных картин художника первой половины минувшего столетия. Например, портреты писателей Максима Горького и Евгения Замятина. Кроме того, гостям покажут редкую картину «У лампы», созданную Анненковым в юности, а также эскизы декораций к спектаклям, которые в XX веке ставились на сценах в России и Франции.

Выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью» продлится до 24 мая.