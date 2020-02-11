РИАМО – 11 фев. Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на опрос в столичную полицию из-за поста в Instagram, в котором она назвала россиян «быдлом» и призвала «не рожать рабов государству», сообщает Super.ru.

Экс-участницу «Дома-2» вызвали в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Следователи собираются обсудить с ней ее публикацию в соцсети об абортах и демографии, которая вызвала широкий общественный резонанс.

«Девушке грозит статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», которая предполагает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на шесть лет», – отмечается в материале.

По словам адвоката Водонаевой Екатерины Гордон, в данный момент идет проверка.

«С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу», – добавила она.

Ранее телеведущая заявила, что, когда начнут выплачивать средства за первого ребенка, «отчаянные, нищие граждане, а также алкоголики, которым не на что купить водку», будут рожать по несколько детей ради денег.

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