РИАМО – 11 фев. На рассмотрение в Государственную думу РФ политической партией «Единая Россия» внесены поправки к законопроекту о материнском капитале, передает Федеральное агентство новостей.

Пакет поправок разработали в соответствии с поручениями президента Владимира Путина. Они касаются продления действия программы до конца 2026 года, а также подразумевают ежегодную индексацию выплаты.

«Согласно документу, материнский капитал будет выплачиваться семьям, у которых в текущем году был рожден или усыновлен первый ребенок. В таком случае выплата составит 466 тысяч рублей. Однако, в случае появления в семье второго и последующего ребенка, маткапитал составит 616 тысяч рублей», – отмечается в материале.

Поправки к законопроекту также устанавливают новый срок выдачи сертификата на материнский капитал – получить его можно будет в течение 15 дней со дня приема заявления. Раньше это могло занять целый месяц.

«После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек», – пояснил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы предложения президента были реализованы на практике в кратчайшие сроки.