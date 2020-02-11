РИАМО - 11 фев. Скоростной поезд «Сапсан» №773, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на станции «Решетниково» Октябрьской железной дороги из-за технического сбоя, для пассажиров отправили резервный поезд «Ласточка», говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.

Инцидент произошел вечером 10 февраля.

«На станции Решетниково ОЖД по причине технической неисправности был остановлен поезд №773 «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург – Москва. К месту остановки был направлен электропоезд «Ласточка», который доставил пассажиров на Ленинградский вокзал», – говорится в сообщении.

Пассажирам задержанного поезда «Сапсан» будет выплачена денежная компенсация за доставленные неудобства.