РИАМО - 11 фев. Утром во вторник в трех московских аэропортах в общей сложности отменили и задержали 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали девять рейсов, два отменили. В аэропорту Домодедово 10 рейсов задержали и четыре отменили. В Шереметьеве задержали семь рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов, согласно онлайн-табло, не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Москве и Подмосковье ожидается до плюс 3 градусов, также местами прогнозируется снегопад. Атмосферное давление останется низким – 730 миллиметров ртутного столба.