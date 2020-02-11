РИАМО - 11 фев. Муниципальные образования Московской области в 2020 году получат порядка 350 миллионов рублей, выделенных на борьбу с борщевиком Сосновского, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«В этом году на борьбу с ядовитым сорным растением в регионе запланировано направить в муниципальные районы и городские округа на 10% больше, чем в прошлом. Это порядка 350 миллионов рублей. Все необходимые мероприятия начнем проводить с ранней весны», - сказал Разин.

Борьба с борщевиком в Подмосковье длится уже несколько лет.

По его словам, борщевик является однолетним растением, но он может раскидывать порядка 100 тысяч семян, которые могут жить в земле от пяти до семи лет.

«То есть борьба с ним - длительная и серьезная работа, которую проводят в 46 округах Подмосковья. Есть уже соответствующий опыт и получены эффективные методы ликвидации сорняка, которые будут учитываться в этом году», - отметил министр.

Для ликвидации и профилактики разрастания ядовитого сорняка в Подмосковье применяются механический и химический способы обработки засоренных земель. С лета прошлого года внедрена автоматизированная система борьбы с борщевиком, которая подтвердила высокую эффективность, безопасность примененных средств для экологической обстановки и долговременный эффект обработки зараженных территорий.

«Наибольшие площади в 2020 году будут обработаны в Можайском городском округе, почти 4 тысячи гектар. Также в Сергиево-Посадском - около 2 тысяч гектар, Клинском - более 1 тысячи гектар, Истринском - около 1 тысячи гектар», - подчеркнул Разин.

В Подмосковье планируют обработать свыше 32 тысяч гектаров земли, зараженной борщевиком Сосновского.

Борщевик Сосновского – одно из самых распространенных растений в средней полосе России. Опасность этого крупного многолетнего растения заключается в том, что его сок при попадании на кожу человека может вызывать ожоги. Особенно опасен сок при попадании в глаза, так как под воздействием ультрафиолета может возникнуть ожог роговицы, а впоследствии – слепота.