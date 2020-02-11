РИАМО - 11 фев. С 12 по 15 февраля ко Дню всех влюбленных в культурных центрах и библиотеках столицы пройдут уроки танцев, музыкальные концерты, спектакли и другие мероприятия, всего организуют около 60 событий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«12 февраля в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова (улица Сущевская, дом 14) отметят не только День всех влюбленных, но и проведут вечер, посвященный творчеству писателя Ивана Бунина. В 13:00 здесь состоится музыкально-поэтическая встреча с читателями», - говорится в сообщении.

Кроме того, 13 февраля в библиотеке № 168 откроется выставка книг о любви, а в Доме культуры «Нагатино» в 19:00 покажут спектакль «Лики любви».

Уже 14 февраля те, чье сердце свободно, могут принять участие в вечере скоростных свиданий в культурном центре «Вдохновение». Начало мероприятия запланировано на 20:00. Вход свободный, регистрация на сайте.

Позже гости культурного центра «Москворечье» научатся танцевальным движениям танго. Мероприятие пройдет 15 февраля в 19:00. Хореографы покажут основные движения, участникам нужно будет лишь принести с собой сменную обувь.

Познакомиться с полным перечнем событий можно по ссылке:.

В материале также отмечается, что праздничная программа ко Дню всех влюбленных запланирована на территории 12 столичных парков.