РИАМО - 11 фев. Почти на 6 миллиардов рублей вырос столичный бюджет в 2019 году благодаря патентной системе налогообложения, столичные предприниматели приобрели 88,9 тысячи патентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В минувшем году поступления от налогов на патенты увеличились на 11%. При этом каждый шестой индивидуальный предприниматель в РФ, использующий патентную систему, ведет свою деятельность именно на территории столицы.

«Самая востребованная отрасль для патентной системы налогообложения – розничная торговля. В 2019 году в этой сфере было приобретено порядка 38 тысяч патентов. На втором месте – бытовые услуги: более 11 тысяч патентов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что одними из самых распространенных сфер, где приобретаются патенты, являются косметические услуги, аренда жилья, а также перевозки.

По итогам 2019 года число новых владельцев патентов в Москве выросло примерно на 3% в сравнении с 2018 годом.