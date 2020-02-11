РИАМО - 11 фев. Вход на выставку «Уланова» в Театральном музее имени А. А. Бахрушина 13 февраля будет свободным к 115-летию со дня рождения его основателя - мецената Алексея Бахрушина, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это знаковое событие для коллектива музея. Своего рода это дань памяти и бесконечного уважения к личности Алексея Александровича Бахрушина и его делу жизни — созданию и развитию главного национального театрального музея страны», - рассказал генеральный директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов.

В музее собрана одна из крупнейших коллекций всевозможных предметов театрального антуража, в том числе декораций к спектаклям, эскизов костюмов, портретов, афиш, фотографий и многого другого. Например, здесь собраны балетные туфельки артисток Московского императорского большого театра, что является предметом особой гордости музея.

В материале также отмечается, что выставка к 110-летию знаменитой балерины Галины Улановой действует в течение двух месяцев и продлится до 22 марта. Гости увидят ее драгоценные украшения, которые выставляются впервые, а также одежду и другие элементы ее гардероба.