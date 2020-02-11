РИАМО - 11 фев. Во вторник в Москве и Подмосковье днем ожидается до плюс 3 градусов, прогнозируется снегопад, атмосферное давление останется низким, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде снега. Максимальная температура днем в Москве от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов», – говорится в сообщении.

Юго-западный ветер немного стихнет, но в течение дня его порывы составят 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким и составит 730 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.

Синоптики отмечают, что для метеочувствительных лиц такие внешние условия остаются причиной общего недомогания, обострений имеющихся хронических недугов. Лекарственная терапия и общеукрепляющие средства помогут значительно снизить неблагоприятные погодные нагрузки.