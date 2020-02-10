РИАМО - 10 фев. Во время премьеры фильма «Лед-2» посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали из-за задымления, сообщил РИАМО очевидец.

«Мы сидели и смотрели фильм. Примерно в 22:50 включилось голосовое оповещение на русском и английском языках. Посетителей просили покинуть здание», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на первом этаже было задымление. Эвакуация прошла без происшествий, давки не было. Зрители покидали помещение без верхней одежды. На улице стояли машины МЧС.

Как сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, в здании произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводки на площади 0,2 квадратных метра. Возгорание произошло на первом этаже, ликвидировано было до прибытия пожарных. В целях безопасности администрация кинотеатра вывела около 2,5 тысяч человек на улицу.

По данным Центра организации дорожного движения, на Новом Арбате в районе кинотеатра движение было ограничено по одной полосе в сторону области. Водителей просили объезжать данный участок дороги.

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