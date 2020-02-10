РИАМО - 10 фев. В рамках национального проекта «Культура» 50 народных и образцовых коллективов Московской области стали претендентами на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов в рамках нацпроекта «Культура» очень важен для развития народного творчества», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что в 2020 году сбор заявок для участия в этом форуме проводится впервые. В министерство культуры поступило 50 заявок от любительских коллективов Подмосковья.

По ее словам, в 2019 году народный коллектив «Дмитровские рожечники» из Дмитрова стал одним из 20 победителей Всероссийского фестиваля-конкурса и обладателем гранта в размере 2 миллионов рублей.

Участниками конкурса могут стать самодеятельные коллективы, имеющие звание «Народный» или «Заслуженный коллектив народного творчества», которые имеют статус победителей или обладателей Гран-при областных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

Экспертная комиссия была сформирована для отбора победителей Московской области. В нее вошли известные хореографы, дирижеры, балетмейстеры-постановщики, руководители образовательных учреждений в сфере народного творчества, заслуженные артисты Российской Федерации и заслуженные работники культуры России.

12 февраля пройдет заседание экспертной комиссии по рассмотрению заявок и видеоматериалов творческих коллективов на право участия в первом этапе фестиваля.

В этом году конкурс посвящен теме «Культура — это мы», в котором примут участие любительские театры, хореографические коллективы, работающие в жанре классического или стилизованного народно-сценического танца, цирковые коллективы, академические хоры, вокальные ансамбли и духовые оркестры.

9-13 апреля в Костроме будут определены победители второго этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов по ЦФО.