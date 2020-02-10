РИАМО - 10 фев. В феврале и марте в музее «Новый Иерусалим» пройдут очередные встречи с куратором выставки «Шагал: между небом и землей», эксперт в комитете Марка Шагала в Париже, заслуженный работник культуры РФ Екатерина Селезнева расскажет о выставке и ее ключевых экспонатах, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Шагаловские персонажи просто наделены даром летать — подобно птицам или ангелам. Они бывают легки, как счастливая любовь, невесомы, как мечта, устремлены в небеса, как воздушный шар. Небо для них — такая же среда обитания, как земля. Шагала, а вместе с ним и нас, любовь переносит в другие миры, в далекие и близкие города», — сказала Селезнева.

По двум параллельным линиям построена экспозиция выставки — тематической и хронологической. Вместе с Шагалом зритель перемещается по трем многомерным пространствам: «Жизнь земная» - живопись и графика первой четверти XX века; «Путешествия и мосты» - работы второй четверти XX века, связанные c поездкой на Святую землю, и «Бытие небесное» - произведения второй половины XX века.

На выставке представлены предметы быта и религиозного обихода из собрания МИЕВРа, лубки и изразцы из коллекции музея «Новый Иерусалим». Подобные артефакты могли окружать Шагала в его детстве и юности, встречаться ему во время учебы в Петербурге и жизни в Москве.

«Выставка «Шагал: между небом и землей» — это уникальный проект, который представляет 239 работ Марка Шагала, хранящихся в музеях и частных коллекциях трех стран — России, Франции и Беларуси. В одном пространстве можно увидеть живопись, графику и гобелены по эскизам художника», - отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что за три месяца выставку посетили уже 67,5 тысячи посетителей, что стало абсолютным рекордом для музея «Новый Иерусалим». В этом году в музее было организовано уже 12 лекций. Всего же в 2019 году в музее состоялось больше 30 лекций, а в 2020 запланировано 40 лекций, рассчитанных на разные возрастные категории посетителей.

Новые встречи пройдут 14 февраля в 14:00, 5 марта в 14:00, 7 марта в 12:00. Цена билета: 600 рублей.

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