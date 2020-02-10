РИАМО - 10 фев. Церемония закрытия IV международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова прошла в Павловском Посаде, на ней наградили победителей двух конкурсных программ и вручили специальные призы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках фестиваля традиционно были проведены конкурсы среди киносериалов и полнометражных фильмов, а также внеконкурсные и ретроспективные программы, специальные показы. На мероприятиях фестиваля в 2020 году побывали 9 тысяч зрителей», - говорится в сообщении.

Жюри этого года возглавил советский и российский актер театра, кино и дубляжа, художник, поэт, народный артист РФ Лев Прыгунов. Также в состав жюри вошли кинопродюсер Наталья Семина, советский и российский кинооператор Николай Немоляев, кинокритик Надежда Королева, советская и латвийская актриса Мирдза Мартинсоне.

В конкурсе участвовали десять фильмов из восьми стран и десять сериалов. В программе были совместные работы представителей России с коллегами из Китая, Беларуси, Армении, Швейцарии, Сербии, Швеции и Кипра.

Приз за лучшую мужскую роль в многосерийном телевизионном кино вручили Павлу Деревянко (киносериал «Дылды» режиссера Сергея Сенцова), за лучшую женскую роль - Марьяне Спивак (киносериал «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова). Лучшим сценарием признана работа Романа Кантора при участии Алексея Караулова (киносериал «Эпидемия»).

В номинации за лучшую режиссуру многосерийного телевизионного кино приз получил Борис Хлебников (киносериал «Шторм»), а лучшим киносериалом стало «Мертвое озеро» (режиссер Роман Прыгунов).

В конкурсной программе полнометражных игровых картин приз за лучшую мужскую роль вручили Максиму Суханову (фильм «Волшебник» режиссера Михаила Морскова), за лучшую женскую роль - Екатерине Кукуй (фильм «Битва» режиссера Анара Аббасова).

Лучший сценарий в кино оказался у Михаила Морскова (фильм «Волшебник»), а лучшая операторская работа у Ван Дина (фильм «Песня Лингшуи» режиссеров Цзян Лю, Андрея Мышкина)

Лучшим композитором признали Егора Романенко (фильм «Кадиш» режиссера Константина Фама). Приз за лучшую режиссуру вручили Анару Аббасову (фильм «Битва»).

Лучшим фильмом стала лента «В Кейптаунском порту» (режиссер Александр Велединский).