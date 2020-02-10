РИАМО - 10 фев. В Москве по итогам 2019 года на публичных слушаниях рассмотрели 666 градостроительных проектов, что на 47% больше показателя 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Стоит отметить положительную динамику совместного с жителями рассмотрения градостроительных проектов. Москомархитектурой проделан значительный объем работы по подготовке проектов и граддокументации к публичным слушаниям», - рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

По ее словам, в 2018 году на слушаниях обсудили 451 проект, а в 2019 году на 215 проектов больше. С учетом рабочих дней, каждый день в Москве проходило порядка 2-3 публичных обсуждений градостроительных проектов.

Такие обсуждения помогают более детально изучить проектные предложения. При этом в зависимости от масштабов проекта процедура публичных слушаний занимает до нескольких недель. За это время собираются предложения, обсуждаются подготовленные проекты. После этого в течение недели принимаются замечания по проектам и в итоге выносится заключение.

«Ежедневно мы проводим большую работу по проектам планировки территорий, стремимся учесть в них пожелания жителей, детально изучаем предложения по каждому проекту. Как результат – вносим возможные изменения в проектные решения», – подчеркнула Княжевская.