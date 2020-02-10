РИАМО - 10 фев. В доме правительства Московской области 12 февраля подведут итоги экологической программы «Школа утилизации: электроника» за прошлый год, номинантами которой стали команды 15 городских округов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Представители Балашихи, Бронниц, Дубны, Ивантеевки, Коломны, Красногорска, Лосино-Петровского, Люберец, Мытищ, Химок, Подольска, Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Пушкинского, Сергиево-Посадского городских округов получат дипломы и замечательные призы», - говорится в сообщении.

Награды им вручат фонд рационального природопользования, детского интерактивного центра «Экспонариум» музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», а также ООО «Самсунг Электроник Рус Компани».

Ребята послушают уникальную интерактивную лекцию от популяризатора науки, радиоведущего Александра Толмачева. Его лекции в Instagram смотрят более 450 тысяч человек.

Новая номинация «Эковолонтер года» откроется в рамках программы в этом году. Ее победитель может смело сказать, что он спасает мир.

Церемония награждения соберет 250 наиболее активных участников программы: школьников, журналистов, представителей власти и бюджетной сферы. Будут названы победители 2019 года среди округов и учреждений различных направлений деятельности.

В Подмосковье программа «Школа утилизации: электроника» действует четыре года и дает возможность населению, бюджетным учреждениям и органам власти бесплатно утилизировать отработавшее оборудование, которое относят к отходам III-IV класса опасности.

Программа собрала много последователей, которые стремятся сохранить чистоту окружающей среды. Организатором мероприятия выступил Фонд рационального природопользования. Награждение пройдет 12 февраля в 13:00 в доме правительства Московской области.