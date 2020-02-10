РИАМО - 10 фев. «Мострансавто» запускает акцию «Скачай, не срывай», в рамках которой пассажиры смогут получить нужное расписание движения автобусов через официальные социальные сети предприятия, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Акцию мы решили провести в связи с участившимися случаями вандализма, из-за которых расписание на остановках приходит в негодность, или его срывают. Это еще один инструмент решения проблемы, с которой сталкиваются пассажиры», - говорится в сообщении.

Чтобы получить актуальное расписание пассажиру достаточно написать личное сообщение «Мострансавто» в соцсетях «ВКонтакте», Facebook или Instagram с указанием интересующего его маршрута, в ответном письме он получит файл с расписанием, его можно сохранить на телефон, оставить в переписке или распечатать.

Также пассажир может сообщить название остановочного пункта, на котором расписание было сорвано или испорчено. В этом случае «Мострансавто» оперативно, в зависимости от удаленности остановочного пункта, разместит необходимое расписание.

Расписания движения автобусов вывешиваются регулярно, за этим следят сотрудники филиалов. Новый официальный сайт предприятия, на котором появится возможность скачивать расписание в любом формате, будет разработан в этом году.

Проект призван повысить качество обслуживания пассажиров. В 2019 году «Мострансавто» проводило акцию «Расписание на месте», в рамках которой пассажиры сообщали об отсутствии и необходимости замены расписания движения автобусов. После размещения таблички заявителю направляли фотоотчет.