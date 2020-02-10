РИАМО - 10 фев. Многодетной семье из подмосковного Орехово-Зуевского городского округа, где родился одиннадцатый ребенок, помогут решить проблему с жильем, кроме того, супругам уже выплатили около 180 тысяч рублей и подарили коляску для новорожденной, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Недавно 33-летняя жительница Малой Дубны Светлана Сатторова родила одиннадцатого ребенка – малышку Сабрину. У новорожденной есть пять братьев и пять сестер. Ранее мать сообщала СМИ, что ее семья не может получить собственное жилье и вынуждена снимать квартиру, также на детей не выплачивают пособия. Причина в том, что глава семейства из Таджикистана не может оформить гражданство РФ.

«Ранее Малая Дубна входила в состав другого муниципального образования. До этого Сатторовы не вставали на учет ни на получение жилья, ни на получение земельного участка. Узнав о ситуации, в максимально короткий срок соцзащита выплатила им около 180 тысяч. На выписке из роддома мы подарили коляску новорожденной и необходимый набор для малыша», - сказал глава городского округа Геннадий Панин.

Он добавил, что администрация округа поможет Сатторовым быстро оформить необходимые документы для получения субсидии на приобретение жилья по областной программе «Жилище».

«Также мы поможем им подыскать жилой дом с земельным участком», - добавил Панин.

Кроме того, сейчас многодетной матери предоставляется ежемесячная денежная компенсация стоимости коммунальных услуг, экстренная социальная помощь, единовременное пособие при рождении ребенка из малообеспеченной семьи и другие меры поддержки.

Главе семейства Абдуманону Сатторову оказали помощь в подаче документов на получение вида на жительство, впоследствии ему помогут подготовить документы для получения российского гражданства.

Ранее, в сентябре 2019 года, Светлане Сатторовой выдали детскую одежду, школьно-письменные принадлежности, набор продуктов.

Старший сын Сатторовых учится в седьмом классе, а десятому только год и три месяца. Одиннадцатый ребенок родился с весом в 3070 граммов и ростом 51 сантиметр. Сейчас мать и малышка уже находятся дома.