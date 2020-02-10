РИАМО - 10 фев. С 3 по 7 февраля в Московской области управляющие компании устранили 357 нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Наибольшее количество нарушений – 55 – устранено в городском округе Ивантеевка. В частности, ООО «УК «Светлый край» провело ремонт подъездов, фасада и чердака дома №9 в Студенческом проезде», - говорится в сообщении.

В городском округе Клин устранено 45 нарушений. ООО «ЖК» провело косметический ремонт подъезда в доме №7 по улице Дзержинского. Городской округ Серпухов - на третьем месте по количеству устраненных нарушений – их 44, среди которых – ремонт лестничных пролетов, оконных и дверных заполнений, электрооборудования и другого общего имущества жителей.

Госжилинспекция Московской области обследовала около 1,7 тысячи домов, выдала 89 предписаний об устранении выявленных нарушений и составила 87 протоколов об административной ответственности. Нарушители жилищного законодательства перечислили в бюджет Московской области 1,6 миллиона рублей.

На минувшей неделе жилищные инспекторы составили в Люберцах больше всего протоколов об административной ответственности. Здесь за нарушение лицензионных требований и несвоевременную оплату административных штрафов заведены и направлены на рассмотрение десять административных дел.

Такие же нарушения, а также несоблюдение требований энергоэффективности обернулись семи административными делами для управляющих организаций Пушкинского городского округа. Семь административных дел заведены также в Воскресенске. В течение недели инспекторы выявили неисправные входные двери, незапертые подвалы и чердаки почти в 500 домах. Больше всего их в городских округах Домодедово и Ленинский - по 93, а также Дзержинский - 87.

Более 260 обследованных домов имели местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Больше всего их расположено в городских округах Сергиево-Посадский - 43, Егорьевск – 42, Подольск - 31.