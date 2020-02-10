РИАМО - 10 фев. Столичные следователи организовали проверку по информации в соцсетях о применении физической силы к маленькому ребенку, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из сообщения в социальной сети следует, что женщина применила к 7-летнему приемному сыну физическую силу. Также сообщается, что ребенок госпитализирован с множественными ушибами на лице и спине в городскую больницу», – сказала Иванова.

По ее словам, сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.