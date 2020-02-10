РИАМО - 10 фев. Путешествие в Коломну на электричке состоится 15 февраля, все желающие смогут узнать много интересного о прошлом города и посетить фабрику пастилы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Старинная Коломна – один из самых уютных уголков Подмосковья. В тишине этого провинциального города можно побродить по местному Арбату, посидеть на лавочке, где отдыхала Анна Ахматова, посетить древний Кремль и узнать все тайны Маринкиной башни, а в музее пастилы «попробовать историю на вкус», - говорится в сообщении.

Экскурсионная электричка в Коломну отправится от Казанского вокзала 15 февраля в 08:48. Стоимость тура составляет 2250 рублей, льготный билет – 1690 рублей. Стоимость включается в себя: встречу и сопровождение группы, проезд на электричке туда-обратно, экскурсию по старинной части города и кремлю, входные билеты в музеи, театрализованные экскурсии, обед.

Экскурсия начнется с программы «Коломенский посад – тайны и предания», а затем всех ждет экскурсия на пастильную фабрику коломенского купца Карпа Фомича Чуприкова, программа перенесет туристов на 150 лет назад.

«Как раз с приходом гостей у кондитера и новичка-подмастерья Вани начнется рабочая смена. Вы последуете за ним по фабричным мастерским – моечной, взбивально-протирочной, сушильной и увидите весь процесс приготовления коломенской пастилы. Попробуете своими руками вымыть яблоки в моечном барабане, взбить мутовкой пастильное тесто, постелить его для сушки в специальной печи», - добавляется в материале.

Далее по плану - экскурсионная программа «История, мифы и легенды» по территории коломенского кремля, в котором до наших дней сохранился фрагмент крепостной стены и семь исторических башен. Можно будет увидеть Соборную площадь, Кафедральный собор, Успенский Брусенский монастырь, Шатровую колокольню (XVII век) и другие памятники истории и архитектуры XVI- XIX веков.

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