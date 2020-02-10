РИАМО - 10 фев. В Московской области подготовили гид для влюбленных и выбрали лучшие SPA- и парк-отели региона, где можно провести выходные вдвоем, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Список лучших гостиниц открывает отель «Царьград», который находится на берегу реки Оки в непосредственной близости от Приокско-Террасного заповедника в Серпухове. Отличительная особенность отеля — стилизация «а-ля рюс» в архитектуре и интерьерах. Вся мебель и декоративные элементы выполнены вручную, по индивидуальному заказу.

В топе романтичных мест Подмосковья – бутик-отель Seneshal, расположенный в Солнечногорске. Он имеет утонченный стиль интерьеров и домашний уют, полное единение с природой и гармония с самим собой.

Далее в списке – СПА-отель и центр здоровья «Верба Майер» в Пушкине. Это первый пятизвездочный центр в России, предоставляющий своим гостям все возможности для полного погружения в программу майер-терапии.

Еще один отель для празднования 14 февраля - M’Istra’L Hotel & SPА, расположенный в Московской области на Истринском водохранилище, дарит гостям отличную возможность отдохнуть среди природы, организовать торжество или провести выходные в дружеской компании.

Гостиница в Одинцове «Барвиха отель и спа» тоже попала в список лучших. К услугам гостей оздоровительный и спа-центр Espace Vitalité Chenot с плавательным бассейном, саунами и фитнес-центром. Там предлагаются различные виды массажа и расслабляющих процедур для лица, тела и волос.

Также в топе рекомендованных отелей оказались «Москоу Кантри Клаб» в Истре, экоотель «Изумрудный лес» в Клину, La Ferme de Reve в Озерах, парк-отель «Орловский» в Ленинском округе и LES Art Resort в Рузе.

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