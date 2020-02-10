РИАМО - 10 фев. На многожанровом творческом фестивале-конкурсе «Отрада» в Красногорске выступил финалист проекта «Синяя птица» Владимир Иванов, он исполнил на терменвоксе «Подмосковные вечера», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Участники фестиваля-конкурса «Отрада» удивили гостей и жюри своими блестящими русскими народными и современными танцами. Например, дети в возрасте шести лет из московского городского творческого коллектива современного и эстрадного танца «Модерн» превратились в маленьких акул, исполняя современный танец «Акуленок», а девочки из культурного центра «Архангельское» ради номера стали разноцветными гномами», - говорится в сообщении.

Директор по маркетингу торгового парка «Отрада» Евгения Хенкина отметила, что во второй отборочный день на фестивале выступили сильные коллективы, среди которых образцовый детский коллектив Московской области ансамбль народной песни и танца «Лебедушка», хореографический ансамбль «Веснушки», народный ансамбль «Веселуха» и другие.

«Мы увидели по-настоящему красивые выступления под «Рутульский танец» и «Танец венгерцских цыган»», - добавила Хенкина.

Поддержать участников конкурса пришли звездные гости: финалист проекта «Синяя птица, Владимир Иванов, победительница телепроекта «Голос. Дети 6» Рената Таирова, участница телепроекта «Голос. Дети 7» Таисия Скоморохова.

Впереди еще несколько отборочных дней, в рамках которых участники фестиваля-конкурса будут бороться за звание самых талантливых детей Москвы и Подмосковья. Следующий отборочный день состоится 16 февраля.

В этот день примут участие дети из благотворительного проекта «Мы разные - Мы равные», который занимается интеграцией детей с синдромом Дауна в общественную жизнь. Они представят несколько танцевальных номеров. Кроме них, также ожидаются выступления коллективов по бальным танцам и другие.

Многожанровый творческий фестиваль-конкурс «Отрада» проходит при поддержке администрации городского округа Красногорск в торговом парке «Отрада». Открытие прошло 2 февраля и его посетили более 5 тысяч детей и взрослых.

Фестиваль-конкурс проходит по воскресеньям с 14:00 до 16:00. Каждую неделю в рамках него выступают звездные гости - финалисты телепроектов «Голос.Дети», «Синяя птица» и «Танцы на ТНТ», конкурса «Новая волна» и балет Аллы Духовой «Тодес».