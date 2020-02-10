РИАМО - 10 фев. В I квартале текущего года завершатся работы по реконструкции остановочного пункта Победа Киевского направления МЖД, который находится в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

«По сути, мы ведем строительство пассажирского комплекса с нуля. Остановочный пункт станет одним из самых современных, с надземным пассажирским вестибюлем. Учитывая особый символизм в названии станции, железнодорожники проводят все работы в сверхнапряженном режиме, чтобы обеспечить ее открытие после реконструкции в год 75-летия Великой Победы», – отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

В будущем данный остановочный пункт планируется включить в МЦД-4 «Киевско-Горьковский». На обновленной станции разместятся две новые платформы с навесом на всю длину, также будет обустроен современный конкорс.

При этом станция будет соответствовать требованиям удобства для маломобильных пассажиров. Так, ее вестибюль будет оснащен лифтами и эскалаторами.