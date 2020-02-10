РИАМО - 10 фев. В Москве для расселения участников программы реновации нужно будет построить не менее 24-25 миллионов квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«По предварительным оценкам, для того, чтобы расселить всех жителей сносимых домов в рамках программы реновации, необходимо будет построить 24-25 миллионов квадратных метров жилья», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что темпы переселения достаточно высокие, на сегодня в новые квартиры уже въехали более 14 тысяч человек, а смотровые ордера на новые квартиры получили свыше 22 тысяч человек.

«По мере возведения нового жилья сразу предоставляются новые квартиры участникам программы, жителям сносимых пятиэтажек», — отметил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в 2017 году. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 миллиона москвичей. Всего в программу включено более 5 тысяч домов.