РИАМО - 10 фев. Жителей России предупредили, что при новом виде мошенничества с банковскими картами они могут оказаться не жертвами, а соучастниками преступления, сообщает Газета.ru.

«Суть новой мошеннической схемы заключается в том, что на счет жертвы поступает крупный денежный перевод (от 80 тысяч рублей). Затем злоумышленник просит человека вернуть отправленные «по ошибке» деньги», - говорится в сообщении.

Злоумышленник диктует человеку номер карты, а также предлагает ему взять себе небольшую сумму как благодарность за беспокойство.

В итоге те, кто соглашается на данную схему и возвращает деньги на указанную карту, сами становятся соучастниками мошенничества.

Все дело в том, что злоумышленник обещает своей жертве несуществующий товар и сообщает номер карты для оплаты.

Покупатель, который не получил обещанное после оплаты, обращается в полицию. В этом случае на карте случайного участника такого вида мошенничества в день покупки зафиксировано поступление денег. Жертве доказать свою непричастность к афере будет очень тяжело, а мошенники забирают деньги покупателя и скрываются.