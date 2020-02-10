РИАМО - 10 фев. Пожарные ликвидировали возгорание на четвертом этаже здания на улице Новаторов в Москве, в результате происшествия один человек погиб и один пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В понедельник в 18:12 спасателям сообщили о пожаре по адресу: улица Новаторов, дом 15.

«В ходе тушения пожара был спасен один человек. Принятыми мерами в 18:38 пожар было локализован и в 19:05 ликвидирован. К сожалению, в результате пожара пострадал один человек и один человек погиб», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли 93 человека и 25 единиц техники.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений в целях безопасности администрация вывела людей из здания. Сотрудники МЧС вывели трех человек.

Согласно открытым данным, на четвертом этаже указанного дома располагается хостел «Три звезды».