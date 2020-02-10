РИАМО – 10 фев. В Москве планируют установить 33 новых указателя к центрам предоставления госуслуг «Мои документы», работы начнутся в марте, говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюджетного учреждения столицы «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» (ГБУ «МАЦ»).

Также еще 566 информационных полей, которые показывают направление к офисам МФЦ, разместят на существующих городских указателях.

«Для сотрудников ГБУ «МАЦ» это особая честь – участвовать в поддержке такого значимого городского проекта. Теперь москвичам и гостям столицы будет проще найти центры госуслуг в соответствующих районах – в этом им помогут установленные нами указатели», – сказала заместитель руководителя ГБУ «МАЦ» Наталия Ремезова.

В текущем году специалисты учреждения продолжат работы по установке указателей, в планах – разместить 193 городских указателя и 1981 дополнительное информационное поле к существующим указателям.