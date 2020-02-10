РИАМО - 10 фев. В Подмосковье и столице 11 февраля атмосферное давление будет на 10 единиц ниже нормы, также ожидается метель, сообщатся на сайте «Метеоновости».

«К вечеру 10 февраля <...> атмосферное давление начнет понижаться, к 11 февраля оно достигнет 739 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормального», - говорится в сообщении.

Также в столице будет дуть сильный ветер. Причиной непогоды в регионе станут атмосферные фронты глубокого атлантического циклона.

Ночью 11 февраля будет облачно, пойдет снег, порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Также прогнозируется метель. Температура в столице будет от минус 3 до минус 1 градуса, в Подмосковье до минус 6 градусов.

Снег будет идти и днем 11 февраля. За сутки в Москве ожидается выпадение 2-5 сантиметров осадков. Днем воздух прогреется до 0 – полюс 2 градусов, а ветер начнет стихать.

На этой неделе в Московском регионе будут идти осадки. Температура ожидается около 0 градусов, что выше климатической нормы на 7-8 градусов.