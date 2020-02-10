РИАМО - 10 фев. На юге Москвы появится пешеходный переход через МЦД-2, проектирование объекта начнется в первом квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работу по созданию благоприятных и безопасных условий для движения поездов по МЦД. В ближайшее время начнется проектирование пешеходного перехода через МЦД-2 в районе улицы Медиков», - сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что пешеходные переходы обеспечивают удобный и безопасный переход через железнодорожные пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта.

Новый подземный переход планируется сделать длиной 110 метров, а шириной - не менее 4 метров.

Электронный аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту объявило ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». До 27 февраля текущего года принимаются заявки на участие в аукционе. Начальная цена контракта – 19,7 миллиона рублей. Работы должны быть проведены в течение 19 месяцев с даты заключения контракта.

В проекте необходимо предусмотреть внутренние инженерные системы, служебные помещения, облицовку наружных и внутренних поверхностей, приспособления для очистки от снега, укладку тактильных указателей, информирующих о направлении движения и об опасности существующих препятствий.

Также победитель аукциона должен предусмотреть устройство пандусов, установку лифтов и подъемников, информационных указателей направления движения и ориентирования, обустройство трех лестничных сходов, поручней, обеспечение максимально возможной безбарьерности и комфортности передвижения, устройство пассажирского лифта для перевозки маломобильных людей.

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