РИАМО - 10 фев. Россияне могут заменить чай и кофе бодрящим мате, который является третьим напитком по значимости в мире, сообщила агроном и эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

«Мате – это не чай и не кофе. Это третий напиток по значимости в мире, после чая и кофе. Мате стал третьим из-за своих великолепных питательных и энергетических качеств. Если сравнивать по воздействию на человека, то от него эффект, как от хорошего чая. Там есть микроэлементы, витамины и возбуждающий эффект», – сказала Тихонова в интервью радио Sputnik.

Напиток мате родом из Южной Америки. Его делают из листьев падуба парагвайского.

Как пояснила эксперт, возбуждающий эффект мате достигается не за счет кофеина, а с помощью матеина. Данное вещество не такое, как кофеин, но их воздействие на организм весьма схоже.

Тихонова добавила, что на родине в Аргентине мате заваривают очень крепко. Для тех, кто его ни разу не пил, пробовать нужно сначала слабую концентрацию напитка.