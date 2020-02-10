РИАМО - 10 фев. Один человек скончался в результате пожара в хостеле на улице Новаторов в Москве, сообщает ТАСС.

«В результате возгорания один человек погиб и еще один пострадал», - сказал источник в экстренных службах.

По данным главка МЧС России по Москве, возгорание произошло на четвертом этаже здания на улице Новаторов, 15. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, на данный момент ликвидировано открытое горение.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений в целях безопасности администрация вывела людей из здания. Сотрудники МЧС вывели трех человек, их передали медикам.

Согласно открытым данным, на четвертом этаже указанного дома располагается хостел «Три звезды».