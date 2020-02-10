РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 фев. Порядка 100 учащихся школ Балашихи получают дополнительную профессию в Гидрометеорологическом техникуме в микрорайоне Кучино, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Проект «Путевка в жизнь» позволяет школьникам еще во время обучения дополнительно освоить профессию и вместе с аттестатом получить сертификат об окончании профессиональных курсов, что поможет им лучше сориентироваться на рынке трудоустройства. Ефимов в понедельник в ходе рабочего визита в Гидрометеотехникум осмотрел учебные аудитории, посетил музей и пообщался с преподавателями. Директор учреждения Ирина Никитина рассказала депутату о направлениях, по которым обучаются студенты в экспериментальных классах для старшеклассников.

«В Московской области возрождается профессиональное образование. Именно на базе наших техникумов ребята знакомятся с азами профессий, могут не только потрогать руками станки, сложные приборы и понять механику и методику, к примеру, определения погоды. В советское время эти функции брали на себя учебно-производственные комбинаты. Постепенно мы придем к этому, учитывая огромный спрос со стороны старшеклассников к направлению допобразования», – сказал Ефимов.

Он отметил, что в 2019 году 50 одиннадцатиклассников из восьми школ вместе с аттестатами получили в техникуме первые сертификаты за освоение модуля «Старт в профессию» в рамках областного проекта «Путевка в жизнь» и количество обучающихся в этом году увеличилось уже в два раза. Обучение ведется по трем программам профессионального обучения: «Гидрометнаблюдатель», «Цифровой куратор» и «Лаборант химического анализа».

По словам Никитиной, ребята сами выбирают одно из трех направлений и занимаются один раз в неделю полную пару (90 минут) с преподавателями техникума. Она поблагодарила Ефимова за поддержку учреждения и пригласила на 90-летие учреждения, которое состоится 1 октября.

Всего в техникуме обучается 460 студентов по четырем специальностям: «Метеорология», «Радиотехнические информационные системы», «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» (эколог) и «Инфокоммуникационные сети и системы связи».