РИАМО – 10 фев. Всего в текущем году в Московской области планируется благоустроить 20 парков по государственной программе, в настоящий момент идет отбор объектов по заявкам, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

В текущем году в регионе будут действовать новые критерии отбора для предоставления субсидии на благоустройство парков или создание новых объектов.

«Всего в министерство благоустройства поступило 53 заявки, в настоящее время идет отбор на соответствие критериям отбора муниципальных образований», – отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Обязательными критериями отбора в текущем году является наличие на территории муниципального образования парка культуры и отдыха, который имеет статус юридического лица и (или) является структурным подразделением учреждения клубного типа, нуждающегося в благоустройстве. Также при отборе проектов будут учитывать реальную потребность в создании нового парка. Учитываться будет и динамика по показателю «Соответствие парков культуры и отдыха Московской области региональному парковому стандарту».

Для заявки будет необходимо наличие концепции благоустройства парка, плана проведения культурно-массовых мероприятий, сметной документации и экспертизы о достоверности стоимости, а также наличие плана по увеличению частных инвестиций и выписки из муниципальной программы содержащей мероприятия для предоставления субсидии.