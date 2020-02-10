РИАМО - 10 фев. В понедельник стартовала акция «Московская музейная неделя», в рамках которой москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в «Московской музейной неделе» участвуют почти 80 выставочных площадок. Каждую третью неделю месяца в них можно побывать бесплатно», - отмечается в материале.

Эта «Московская музейная неделя» продлится до 16 февраля.

Кроме того, на этой неделе в Театре наций будет представлена постановка Дениса Бокурадзе «Театр чудес», которая включает в себя три интермедии писателя Мигеля де Сервантеса. А 11 февраля в концертном зале «Зарядье» состоится выступление лауреатов международных музыкальных конкурсов, оно пройдет в рамках программы «От Брамса до Пуленка».

Еще одним важным культурным событием текущей недели станет открытие выставки «Воспоминание об APTART», которое запланировано на 11 февраля. Экспозиция, посвященная квартирному искусству, соберет работы таких художников, как Никита Алексеев, Юрий Альберт, Сергей Ануфриев. Выставка будет работать до 5 апреля.